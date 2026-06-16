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Pomorze Zachodnie szykuje się na wakacyjny tłum turystów. Zadba też o dzieci

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Służby w regionie dopinają przygotowania, żeby sezon wakacyjny przebiegł spokojnie i bezpiecznie.
Latem region odwiedza ponad 3 miliony turystów - mówi Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.

- Stąd zwyczajowe kontrole autokarów, kontrole trzeźwości kierowców, ale również specjalne wizytacje i pozwolenia czy uzgodnienia wypoczynku dla dzieci, prowadzone przez kuratora oświaty oraz bezpieczeństwo higieniczne - wylicza Rudawski.

Przed wysłaniem dziecka warto sprawdzić organizatora wyjazdu - mówi Paweł Palczyński, zachodniopomorski kurator oświaty.

- Każdy ma prawo, a szczególnie rodzice i opiekunowie, sprawdzić, czy wypoczynek jest legalny. Można to zrobić w bazie MEN. Dopiero zarejestrowany wypoczynek, jeżeli go odnajdziemy, to znaczy, że jest on wypoczynkiem legalnym. Podlega również kontroli kuratorium oświaty - mówi Palczyński.

Taką kolonię można sprawdzić w internecie, w bazie wypoczynku na stronie wypoczynek.men.gov.pl.

Edycja tekstu: Michał Król
Latem region odwiedza ponad 3 miliony turystów - mówi Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.
Przed wysłaniem dziecka warto sprawdzić organizatora wyjazdu - mówi Paweł Palczyński, zachodniopomorski kurator oświaty.

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