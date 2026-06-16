Szczeciński IPN wręczył medale "Świadek Historii" [ZDJĘCIA]

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin] Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin] Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin] Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]

Mimo upływu lat z pasją przekazują następnym pokoleniom najnowszą historię Polski. W Szczecinie Instytut Pamięci Narodowej wręczył medale "Świadek Historii".

- Trzeba uświadamiać nowe pokolenie, jak trudna była nasza historia – mówi 100-latka Janina Ostrowska-Kin, która przeżyła dwie okupacje niemiecką i sowiecką. Walczyła także w Powstaniu Warszawskim.



- Byłam na tej części, gdzie jest Ogród Saski. Mieszkałam przy pl. Napoleona. Na początku byłam łączniczką. Nosiłam butelki, najczęściej z paliwem, a później byłam sanitariuszką - wspominała.



- Podczas uroczystości przyznaliśmy też medale "Republicae Memoriae Meritum" – mówi dyrektor szczecińskiego oddziału IPN Krzysztof Męciński.



- W taki skromny sposób Instytut Pamięci Narodowej chce podziękować za zaangażowanie w pielęgnowanie pamięci. Bo bez pamięci historycznej, bez przeszłości nie ma przyszłości. Pamięć historyczna spaja nasz naród i pozwala nam patrzeć w przyszłość - powiedział.



Wśród innych odznaczonych medalem „Świadek Historii” są m.in. działacz opozycji antykomunistycznej Mieczysław Ustasiak oraz Stowarzyszenie Eksploracyjne na Rzecz Ratowania Zabytków im. świętej Korduli.



Medale te przyznawane są od 2009 roku.



Edycja tekstu: Jacek Rujna