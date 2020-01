Stenka o wulgaryzmach na YouTube: nie odetniemy dzieciom dostępu do internetu

Naszą rolą jest to, żeby u naszych dzieci nie stało się to jakimś mottem życiowym - tak o wulgarnych utworach szczecińskiego jutubera Lorda Kruszwila mówiła w "Rozmowach pod krawatem" Barbara Stenka, pisarka i autorka bajek dla dzieci i młodzieży.

Obsceniczne piosenki Kruszwila, który występuje jako Disco Marek, słuchają dzieci w wieku 10-12 lat.- Nie odetniemy dzieciom dostępu do internetu. Naszą rolą jest, by nie stało się to jakimś mottem młodzieży. Nie wszyscy aż tak bardzo się z tym identyfikują, jakby się wydawało, nawet kiedy tego słuchają. Ale mimo wszystko jest to smutne i niepokojące - mówiła Stenka.Prowadzący rozmowę Konrad Wojtyła zwrócił uwagę, że dzieci śpiewają piosenki Disco Mara na przerwach, a utwory blogera puszczane były na niektórych wigiliach szkolnych.- Jak one to będą odbierać, na ile się tym zachłysną, to zależy od naszej rodzinnej działalności. To jest bardziej kwestia tego, co proponuje się w rodzinach na co dzień. Rozmowy, literatura i tego co jest obecne medialnie w rodzinach - mówiła Stenka.Najpopularniejszy utwór Disco Marka ma 17 milionów odsłon w serwisie YouTube.