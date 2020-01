Co z rondami półturbinowymi? Szczecińscy urzędnicy czekają na śnieg

Od ponad pół roku w Szczecinie działają dwa ronda półturbinowe - miasto testuje nową organizację ruchu na placu Grunwaldzkim i Rondzie Uniwersyteckim. Decyzję czy wprowadzić ją na stałe miały zapaść właśnie teraz - zabrakło jednak zimowej aury.

- Przetestowaliśmy ronda w trakcie wakacji, a także po rozpoczęciu roku szkolnego i akademickiego. Chcieliśmy też zobaczyć, jak kierowcy poradzą sobie w trakcie śniegu i ujemnych temperatur, na to jednak musimy poczekać - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Marcin Charęza, kierownik zespołu ds. organizacji ruchu w Urzędzie Miasta w Szczecinie.- Chcieliśmy przetestować różne okresy w danym roku, jak to się będzie sprawdzało. Jak widzimy śniegu jest jak na lekarstwo, żeby nie powiedzieć w ogóle - mówił Charęza.Marcin Charęza dodał, że ronda półturbinowe mają za zadanie przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie liczby kolizji związanych ze zmianą pasa. Statystyki będą znane za kilka tygodni. Natomiast decyzja o tym, czy tego typu organizację wprowadzić na stałe, ma zapaść do końca kwietnia.