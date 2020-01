W muzeum nie będzie dla nich miejsca...

Rybackie kutry i maszyny zgromadzone na tyłach budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie nie trafią do budowanego na Łasztowni Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha.

Ponad 10 lat temu pojawił się pomysł, by kilkanaście jednostek przenieść do planowanego Muzeum Morskiego. Potem jednak zmienił się projekt, nazwa i koncepcja funkcjonowania placówki ponieważ z unijnych funduszy nie można już było dofinansowywać budowy muzeów.Na łodzie w Centrum Nauki nie ma już niestety miejsca - mówił w audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie, Lech Karwowski.- Kiedyś na Łasztowni był duży magazyn, mieliśmy nadzieję, że go otrzymamy i zaadoptujemy - przynajmniej częściowo - na schowanie naszych największych eksponatów. Nic z tego nie wyszło, a potem cały szereg komplikacji spowodowanych warunkami na jakich można przyznawać fundusze europejskie spowodował, że w zasadzie został tylko kadłubowy projekt, czyli Morskie Centrum Nauki. Kadłubowy, to nie znaczy, że nieważny. Chodzi o to, że to część projektu - zaznaczył dyrektor Karwowski.Według szacunków koszt renowacji jednego kutra to nawet 2 mln zł. Jak mówi dyr. Karwowski - ratunkiem dla łodzi mogłoby być utworzenie typowego Muzeum Morskiego - na to jednak nie ma pieniędzy. Z kolei budowa Centrum Nauki ma kosztować ponad 132 mln zł. 60 mln to unijne dofinansowanie.