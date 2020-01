Solidarna Polska ma nowego przewodniczącego w regionie

Przewodniczącym Solidarnej Polski na Pomorzu Zachodnim został szczeciński radny Dariusz Matecki.

Zastąpił on innego z radnych, który należy do SP - Roberta Stankiewicza.Matecki w ostatnich wyborach parlamentarnych startował z 15 miejsca z listy Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. Otrzymał ponad 7 tysięcy głosów, co nie pozwoliło jednak na zdobycie mandatu.