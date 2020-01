Kto proponował Tomaszowi Grodzkiemu tekę Ministra Zdrowia w rządzie PiS? Takie pytanie, trzeciej osobie w państwie, zadał wicemarszałek Senatu.

Jak relacjonuje na Twitterze Stanisław Karczewski, w piątek na Konwencie Seniorów Marszałek Grodzki odpowiedział, że powie to na łożu śmierci.Kilka dni temu, Karczewski podczas rozmowy w radiowej Trójce zaapelował do Grodzkiego, by ujawnił, kto proponował mu stanowisko ministra zdrowia w zamian za przejście do obozu PiS. Zdaniem Karczewskiego, właśnie ujawnienie przez Grodzkiego tej informacji było jednym z powodów desygnowania go potem przez kluby opozycyjne w Senacie na stanowisko marszałka.