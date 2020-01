Zapowiedź kolejnych inwestycji w Szczecinie

Rozpoczynają się pierwsze prace związane z budową Węzła Głębokie w Szczecinie. Od wtorku wykonawca prac na zamykanym od rana pobliskim parkingu będzie ustawiał zaplecze budowy.

Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie przygotowuje się równocześnie do ogłoszenia przetargów na kolejne duże inwestycje, tym razem związane z dostępnością do portu. Całe zadanie podzielone jest na cztery części.- Jedno zadanie to przebudowa ulicy Górnośląskiej. Lada moment będziemy ogłaszać przetarg związany z remontem Estakady Pomorskiej - informuje prezes spółki, Radosław Tumielewicz.Kolejne dwie części będą bardziej skomplikowane.- To przebudowa układu drogowego na Łasztowni plus to czwarte: Most Kłodny. Chcemy te przetargi ogłosić w tym roku, czekamy tylko na decyzje pozwalające na rozpoczęcie budowy - dodaje Tumielewicz.Wspomniany Most Kłodny będzie łączył Łasztownię z Nabrzeżem Wieleckim w pobliżu Trasy Zamkowej.