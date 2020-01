Działanie Putina to realizacja długofalowej strategii - w tej sprawie polski rząd i prezydent zareagowali racjonalnie i spójnie - oceniał w "Rozmowach pod krawatem" europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk.

Gdy prezydent Rosji zarzuca Polsce współodpowiedzialność za wybuch II Wojny Światowej, a Andrzejowi Dudzie odmawia się zabrania głosu w Jerozolimie w Yad Vashem - to, jak zwracał uwagę Kuźmiuk, nasz kraj ma poparcie USA i innych krajów w tej sprawie.- To jest długofalowa strategia Rosji na osłabienie pozycji Polski, bo Polska rzeczywiście bardzo wyraźnie zawadza Rosji i to nie od roku, czy dwóch, ale od wieków - powiedział Kuźmiuk. - W tej sprawie polski rząd i polski prezydent zareagowali bardzo racjonalnie. Widać, że postępujemy tu logicznie i to jest wspólne działanie prezydenta i polskiego rządu.Premier Mateusz Morawiecki odpowiedział na słowa Putina: "Nie ma zgody na zamianę katów z ofiarami, sprawców okrutnych zbrodni z niewinną ludnością i napadniętymi państwami". A współpracownicy prezydenta informują o stanowisku strony amerykańskiej, która "ze zrozumieniem" przyjęła rezygnację Andrzeja Dudy z wizyty w Jerozolimie.