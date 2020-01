Doki zajęte. Mimo zimy Gryfia pracuje [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

W Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia w Szczecinie praca wre. Jak mówi dyrektor naczelny zakładu, Artur Trzeciakowski, statki czekają w kolejce do remontu.

- Mamy zarówno prom należący do Unity Line, mamy masowca z grupy PŻM, mamy też rosyjski statek rybacki, mamy armatora, który przyszedł specjalnie do nas z Kanady na kompletną przebudowę jednostki. Oprócz tego - jak zwykle Niemcy i Skandynawowie. Cała Europa i świat - wyliczał dyr. Trzeciakowski.



Specjalnością stoczni stał się montaż instalacji do uzdatniania wód balastowych. Zamontowano je m.in. na masowcu "Izolda" należącym do Polskiej Żeglugi Morskiej.



- Robimy szóstą z kolei adaptację systemu uzdatniania wód balastowych dla różnych armatorów z różnymi projektami i różnymi biurami projektowymi. Statek, jak widać: dosyć duży, zajmował miejsce na naszym największym aktywie stoczniowym, czyli doku nr 5, który ma nośność 15 tys. ton. Był tam 12 dni - dodał Jarosław Borek z zarządu Gryfii.



Instalacje do uzdatniania wód balastowych są wymagane w ramach ochrony środowiska.