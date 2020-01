Jach: tłumaczenia Gawłowskiego to kpina ze zwykłych obywateli

Michał Jach. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Przed drzwiami sądu Gawłowski mówi jedno, a za drzwiami co innego. Taka jest wiarygodność polityków Platformy Obywatelskiej - powiedział Michał Jach w "Popołudniowej przeplatance" Radia Szczecin.

Tak poseł PiS skomentował udział w procesie w sprawie afery melioracyjnej senatora Stanisława Gawłowskiego. Ten, pytany przez sąd o szczegóły związane z aferą odpowiada głownie, że niczego nie pamięta. Polityk PO zapewniał przed procesem, że będzie informował o wszystkim co wie.



Słowa Gawłowskiego o tym, że trafił na ławę oskarżonych z powodów politycznych i jest niewinny, to kpina - dodał Jach.



- To jest kpina ze zwykłych obywateli i obrażanie zdrowego rozsądku. Jeżeli polityk uważa, że może śmiać się w oczy sądowi mówiąc, że on nie wie, że chcą go zamknąć za niewinność. To akurat jest typowe tłumaczenie wszystkich przestępców, bo w więzieniach sami niewinni siedzą - mówił Jach.



Afera melioracyjna dotyczy ustawiania przetargów o wartości kilkuset milionów złotych na prace przeciwpowodziowe. Głównym oskarżonym jest Stanisław Gawłowski, były wiceminister środowiska. Usłyszał łącznie siedem zarzutów, w tym pięć korupcyjnych.