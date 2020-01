Urodzony w latach 1996-2000? Armia wzywa!

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

W lutym rozpocznie się kwalifikacja wojskowa. Obejmie ona około 220 tys. mężczyzn w Polsce. Osoby urodzone w latach 1996-2000 będą musiały stawić się przed komisją lekarską.

Wojsko chce wiedzieć czy mężczyźni w wieku 19 lat nadają się do służby wojskowej. Kwalifikacja ma też dotyczyć kobiet w wieku od 19 do 24 lat, ale tu kryterium jest wykształcenie - na przykład medyczne lub psychologiczne.



W Szczecinie pracować będą dwie komisje lekarskie w biurowcu przy ul. Firlika. Tam lekarze przebadają około 2280 mężczyzn. Kwalifikacja wojskowa potrwa do końca kwietnia. Jest obowiązkowa.