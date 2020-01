Sentymentalne pożegnanie kina Delfin. "Na tamte czasy to był luksus" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Plakat z zaproszeniem na program "Rozbiórka" zawisł przy wejściu dawnego kina Delfin w Szczecinie. Nakleił go lokalny streetartowiec - Lump. To symboliczna akcja i jak sam dodaje - sentymentalna.

Teraz w budynku i okolicy dawnej przychodni przy ul. Piłsudskiego, w którym mieściło się kino, trwa modernizacja.



Afisz wielkości mniej więcej 3 na 2,5 metra zajmuje całe dawne wejście. Bazuje na starym plakacie kinowym dla dzieci, a do tego ma dawne logo Delfina. Jak się okazuje, przywołuje wspomnienia przechodniów.



- Filmy były pierwszorzędne, przy kasie można było kupić kawę. Na tamte czasy to był luksus. - Chodziło się do tego kina za komuny. - Baner bardzo mi się podoba, taki lekko oldschoolowy - mówią mieszkańcy.



Autor ze Szczecina - Piotr Pauk, czyli "Lump" - na pomysł tchnięcia ostatniej iskierki życia w kino Delfin wpadł rok temu, ale zrealizował go właśnie teraz.



- Ale nigdy nie było czasu. W momencie, gdy zaczęły się prace rozbiórkowe-remontowe stwierdziłem, że to ostatni dzwonek i trzeba to zrobić. Wykleiłem plakat. Możemy przeczytać: kino studyjne Delfin zaprasza dzieci na program "Rozbiórka". Celem było zwrócenie uwagi na ostatnie podrygi tego kina, które i tak od lat było nieczynne, zalepione obdartymi plakatami. Przynajmniej u schyłku dni nie będzie straszyć - mówi "Lump".



Obecnie cały okoliczny teren to plac budowy. W lipcu 2022 roku powstanie tam nowy gmach Urzędu Marszałkowskiego, a budynek dawnej przychodni będzie zmodernizowany.



Kino Delfin przestało być dochodowe chwilę po otworzeniu pobliskich multipleksów, około 16 lat temu. Ostatni film wyświetlono w czerwcu 2004 roku, a można było je tam oglądać przez 47 lat.



Zakończenie prac rozbiórkowych na terenie po Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego planowane jest na maj. Równolegle trwa rozbiórka dawnej przychodni, która potrwa do końca sierpnia. Urząd Marszałkowski podpisał 4 października 2019 roku umowę z firmą Mostostal Warszawa S.A., zgodnie z którą przebudowa ma zająć wykonawcy 21 miesięcy od momentu zawarcia umowy. Na budowę nowego budynku urzędu są 33 miesiące.