Ośrodek Symulacji Medycznych w Międzyzdrojach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

To jedyne takie miejsce w Polsce - Ośrodek Symulacji Medycznych powstał przy Stacji Pogotowia Ratunkowego w Międzyzdrojach. Wszystko po to, by lepiej przygotować ratowników do pracy.

Jest tam pięć symulatorów pacjentów - wśród nich jest dorosły, dziecko, a nawet kobieta w ciąży. Dzięki zaprogramowaniu można wywołać u nich objawy wielu chorób i urazów.



Z kolei w drugim pomieszczeniu stanął symulator karetki, który - dzięki zamontowanym specjalnym siłownikom - zachowuje się jak samochód w ruchu. W poniedziałek oficjalnie otwarto centrum.



Jak mówił Roman Pałka, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Szczecinie

to wyjątkowy dzień dla obu stron: polskiej i niemieckiej.



- Uruchamiamy Centrum Symulacji Medycznych wyposażone w najbardziej zaawansowane technologicznie symulatory dostępne w świecie - podkreślił dyr. Pałka.



To bardzo potrzebne miejsce - przyznawali ratownicy.



- To jest normalnie XXII wiek! To jest bardzo fajne urządzenie, nie tylko diagnostyczne. Pozwala nam nauczyć się i pracować na odpowiednich procedurach. Wszystkie błędy, które tu popełnimy nie wrócą już w prawdziwym życiu. - Żeby każdy ratownik w sytuacjach symulowanych mógł wykorzystać swoją wiedzę, zobaczyć, czy popełnia błędy czy nie - mówili.



Ośrodek powstał w ramach projektu „Zintegrowane transgraniczne ratownictwo medyczne w Pomeranii/Brandenburgii", który wspólnie prowadzi pogotowie z Niemiec i Polski.



Szkolenia w tym miejscu ratownicy rozpoczną w lutym; wcześniej wzięli udział w kursie językowym. Uczyli się języka sąsiada, by móc lepiej współpracować podczas interwencji na pograniczu.