Coraz więcej towarów przeładowują porty w Szczecinie i Świnoujściu

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Ponad 32 miliony ton towarów przeładowano w portach Szczecina i Świnoujścia w ubiegłym roku. We wtorek Zarząd Portu podsumował wyniki jakie osiągnęły spółki w 2019 roku.

Było więcej zbóż, a mniej węgla i rudy dla hut - mówi Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin - Świnoujście.



- Efekt jest oczywiście powodowany tym, że zamknięte zostały piece w hucie w Krakowie, wygaszone zostały piece w hutach w Czechach i Słowacji, które były bezpośrednimi odbiorcami rudy. W tym momencie nastąpił spadek przeładunków węgla. Efekt taki jest, jaki mamy, ale to jest właśnie to, że do chwili obecnej, do roku poprzedniego, porty Szczecin i Świnoujście były tymi portami surowcowymi, które opierały się na przeładunku ładunków masowych - komentuje Urbaś.



W tym roku w porcie w Szczecinie rozpoczną się największe od wielu lat inwestycje, które mają dostosować nabrzeża do głębokości 12,5 metra. Przebudowany zostanie Kanał Dębicki i Basen Kaszubski, jak mówi Jacek Cichocki, wiceprezes Zarządu Morskich Portów Szczecin - Świnoujście.



- Mamy tu również pozwolenie na budowę, projekt budowlany wykonawczy, decyzja środowiskowa i decyzja o pozwoleniu na budowę. Dokumentacja przetargowa jest gotowa do ogłoszenia przetargu na wykonawstwo. W tej chwili ta dokumentacja, ponieważ to są projekty unijne, jest w kontroli. Kiedy przyjdzie sygnał, że dokumentacja jest akceptowalna, to ogłaszamy przetargi już na wykonawstwo i zaczną się roboty - tłumaczy Cichocki.



W ubiegłym roku do portów w Szczecinie i Świnoujściu zawinęło prawie 6500 statków, czyli najwięcej w ciągu ostatnich sześciu lat.