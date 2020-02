Minęło dziesięć miesięcy od strajku nauczycieli. ZNP manifestował [ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Chcemy przypomnieć rządowi, że jesteśmy i nie przestajemy walczyć o nasze prawa - mówili nauczyciele, którzy wzięli udział w proteście nauczycieli w Szczecinie.

Przedstawiciele zawodu nie tylko z regionu, ale też Krakowa czy Poznania spotkali się przed Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim.

Jak mówili data nie jest przypadkowa. 8 kwietnia w ubiegłym roku nauczyciele rozpoczęli strajk.



Po trzech tygodniach protest został zawieszony, ale jak zaznaczył Krzysztof Baszczyński wiceprezes zarządu głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego - nauczyciele wyciągnęli wnioski z tej sytuacji, ale władza nie



- Nie spodziewaliśmy się, że władza może mieć takie szaleńcze pomysły. Najpierw w zakresie nadzoru na egzaminach a potem matur. Gdybyśmy nie przerwali tej akcji to groziło nam, że nie będzie egzaminów ustnych maturalnych. Rodzice by nam tego nie wybaczyli - mówił Baszczyński



Podczas pikiety spontanicznie wystąpiła nauczycielka ze szkoły muzycznej w Szczecinie



- My nie mamy siły. Moje koleżanki, które jeszcze pracują... Czy ci z rządu to samouki, cudowne dzieci? Nikt ich nie uczył czytaty, pisaty? Gdzie są rodzice dzieci, oni powinni tu za nas przyjść. Nas powinno być paru... Wstyd rodzice! Wstyd!



We wrześniu 2019 roku pensje nauczycieli wzrosły o 10 proc. Nauczyciele nadal domagają się podwyżek, a także zmian z zakresie awansu zawodowego, karty nauczyciela czy czasu pracy.

Mówi wiceprzewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Spontaniczne wystąpienie nauczycielki.