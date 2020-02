Azbest w ścianach szczecińskiego bloku. Mieszkańcy się boją, a TBS nic nie robi [ZDJĘCIA]

Blok przy ul. Ostrowskiej w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nie mogą wieszać obrazów na ścianie, bo mieszkają w bloku, który ich zabija. Budynek TBS-ów ze ścianami z azbestu stoi przy ul. Ostrowskiej w Szczecinie.

Niegdyś z tego rakotwórczego surowca wykonywało się dachy, w tym wypadku z azbestu są całe ściany. Lokatorzy od lat proszą zarządcę o pomoc, ale reakcji brak. Problem dotyczy nawet 150 osób, które mieszkają w bloku.



- Dużo ludzi już tu poumierało. Siedem osób tylko z naszego piętra. - I co oni robią? Nic nie robią. Tu wszędzie pusto jest, tylko takie włókno szklane. Siedzi się w domu, to taka duszność jest. Ludzie źle się czują. - Jak się panele rozwalały to na wierzchu było widać, że tam jest azbest. Tam nie ma nawet styropianu. Odkąd się tu wprowadziłam, cały czas choruję. Byłam już w TBS-ie, mówiłam i żadnego echa nie ma. - Składaliśmy pismo i nie wiemy co dalej. Nie wolno nam było wbijać obrazków w ścianę, w TBS-ie tak mówili. By azbest się nie ulatniał. I później żebyśmy dużo o tym nie mówili, to dali te białe panele. Azbest został nimi przykryty - mówią mieszkańcy bloku.



Od piątku czekamy na odpowiedz Tomasza Kleka, rzecznika miasta ds. mieszkalnictwa.



Azbest jest jednym z najgroźniejszych materiałów wykorzystywanych dawniej w przemyśle. Wywołuje nowotwory, przewlekłe choroby układu oddechowego czy pokarmowego. W latach 60. i 70. był surowcem stosowanym do produkcji falistych płyt cementowo-włóknowych, zwanych eternitem. Zwykle pokrywane nim były dachy.



Włókna azbestowe są kilkukrotnie cieńsze od włosa. Mogą być wchłonięte, są silnie rakotwórcze. Najczęstszym miejscem występowania azbestu są szopy czy garaże. Pokrycia dachów i ściany często przypominają stal falistą lub duże płyty cementowe.



W 1999 roku zakazano sprzedaży płyt azbestowych. A od 2002 roku obowiązuje program usuwania azbestu z przestrzeni. Gminy inwentaryzują obiekty zawierające azbest.