Prezydent rusza po drugą kadencję

Prezydent Andrzej Duda. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Andrzej Duda oficjalnie rozpoczyna kampanię wyborczą. Okazją do jej inauguracji ma być dzisiejsza konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie.

Senator partii Jan Maria Jackowski mówi, że wydarzenie zostanie przeprowadzone z wielkim rozmachem i da silny impuls do walki o reelekcję urzędującego prezydenta:



- Cała stylistyka tej konwencji będzie bardzo dynamiczna, będzie wielu naszych sympatyków, członków z całego kraju, też z zagranicy, także będzie to na pewno bardzo dynamiczne wydarzenie.



Podczas konwencji planowane są wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz wiceprezes partii, byłej premier Beaty Szydło. Zastępca rzecznika prasowego ugrupowania Radosław Fogiel mówi, że dzisiejsza konwencja nakreśli ramy kampanii Andrzeja Dudy:



- To będzie kampania aktywna, kampania bliska Polakom kampania rozmów z wyborcami, słuchania ich przede wszystkim, pan prezydent będzie chciał poruszać w niej sprawy, które są dla Polaków istotne, te, z których można być już dumnym, i te, którymi będzie się chciał zająć w sposób szczególny w nadchodzących pięciu latach.



Konwencja odbędzie się w stołecznej Hali Expo. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12. Wcześniej rada polityczna PiS wyrazi poparcie dla kandydatury Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich.