"Ferie z Wojskiem" w koszarach 12BZ

Jedna z najnowocześniejszych jednostek wojskowych w Polsce otwiera swoje drzwi dla mieszkańców Szczecina. "Ferie z Wojskiem", bo tak nazywa się akcja 12. Brygady Zmechanizowanej, pozwoli wszystkim chętnym poznać pracę żołnierzy.

Każdy będzie mógł zobaczyć i dotknąć uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego.Oprócz tego chętni do zaciągnięcia się do armii, będą mogli poznać zasady naboru oraz wymagania wobec rekrutów.Ferie w koszarach 12. Brygady Zmechanizowanej przy alei Wojska Polskiego wystartują o 10 we wtorek. Impreza potrwa do 14.