Teraz bezpartyjny, w przyszłości niekoniecznie. Szymon Hołownia w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Szymon Hołownia przyjechał do Szczecina. Kandydat na Prezydenta RP krytykował partie polityczne.

Pytany przez naszego dziennikarza o to, czy nie podzieli losu np. Pawła Kukiza, nie wykluczył, że w przyszłości być może zwiąże się z partią.



- Jestem pragmatykiem. Dzisiaj narzędziem, którego potrzebujemy, są wybory prezydenckie. A więc budujemy ruch społeczny, który umożliwia ich wygranie. Jeżeli kiedyś, w jakiejś perspektywie, pojawią się wybory parlamentarne, które trzeba będzie wygrać, to je się wygrywa partią polityczną i być może trzeba ją będzie zrobić. Potrzebujemy wziąć narzędzie, które jest nam potrzebne w tej chwili - mówił Hołownia.



Szymon Hołownia twierdzi, że jego kampania finansowana jest ze dobrowolnych wpłat. Jak dotąd udało mu się uzbierać 400 tysięcy złotych, a średnia wysokość wpłaty jego sympatyków to 60 zł.



- To jest fantastyczne, że ludzie odzyskują takie poczucie wpływu na rzeczywistość przez to, że podarują 20-50 złotych - mówił Hołownia.



Szymon Hołownia w trakcie swojej wizyty w Szczecinie zbierał podpisy poparcia oraz przy ulicy Monte Cassino otworzył swoje biuro, które ma koordynować jego kampanię w województwie.

