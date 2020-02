Politycy z regionu ocenili trwającą kampanię prezydencką

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ocena trwającej kampanii prezydenckiej podzieliła gości "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

Posłanka Nowej Lewicy Katarzyna Kotula powiedziała, że konwencja wyborcza prezydenta Andrzeja Dudy zrobiła na niej duże wrażenie.



- I faktycznie, szata graficzna robiła wrażenie. Obejrzałam tę konwencję bardzo dokładnie i mogłabym ją podsumować jednym zdaniem. Byłby to wers dobrze znanej piosenki: ale to już było. I nie wróci więcej - mówi drugi wers tej piosenki. Dlatego, że przede wszystkim zabrakło konkretów i jasnej wizji państwa - mówi Kotula.



Poseł Jarosław Rzepa komentując przebieg kampanii wyborczej powiedział, że kandydat PSL jest o krok przed konkurencją.



- Pierwsi powiesiliśmy również banery i przedstawiliśmy pełen sztab z imienia i nazwiska. Każdy może zobaczyć kto za co jest odpowiedzialny. U nas idzie kampania w bardzo planowy sposób. Ja tylko żałuję jednej rzeczy, że na apel naszego kandydata, jednak w tej pierwszej turze nie dojdzie do debat - mówi Rzepa.



Radny Sejmiku Koalicji Obywatelskiej Artur Nycz jest przekonany, że dojdzie do drugiej tury i znajdzie się w niej Małgorzata Kidawa-Błońska i Andrzej Duda.



- I to jest debata, która jest dla nas wszystkich kluczowa, czyli pomiędzy panią marszałek a panem prezydentem. To jest ta debata, która może przesądzić o wyniku wyborów. Głęboko wierzę, że może przesądzić na korzyść pani marszałek - mówi Nycz.



Marek Duklanowski z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że kluczową rzeczą jest to, do czego wzywa prezydent Andrzej Duda, żeby nie prowadzić kampami negatywnej.



- Dzisiaj niestety z bólem muszę stwierdzić, że zachowanie pani marszałek Kidawy-Błońskiej w Pucku, kiedy podeszła i dziękowała jednak osobom, które zakłócały taką ważną uroczystość stulecia zaślubin z morzem. Podeszła i podziękowała im, a jest to bardziej właśnie jarmark objazdowy, próba skłócania i obrażania. Zupełnie w moim przekonaniu niepotrzebna - mówi Duklanowski.



Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja.