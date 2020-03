Kupcy z rynku Szafera: nie przetrwamy, nie ma szansy

Proszą o pomoc miasto, bo - jak tłumaczą - inaczej remontu ulicy nie przetrzymają - kupcy z rynku Szafera wystąpili do radnych o zwolnienie z opłat za dzierżawę do czasu, gdy wróci ruch między ulicą Zawadzkiego a aleją Wojska Polskiego i jeżdżące tamtędy linie autobusowe.

Odpowiedzi w sprawie czynszu w środę na komisji rady nie otrzymali - jest za to zapewnienie, że w czerwcu możliwe jest udrożnienie wspomnianego odcinka ulicy.Prezes Spółki Szafera, Jolanta Sosnowska zwracała uwagę, że tak, jak wiele targowisk w mieście miało problemy przez prowadzone inwestycje, tak ich dotknęło to szczególnie. Nie jeżdżą tamtędy autobusy 75 i 53, którymi na rynek docierała większość klientów.- Nie przetrwamy, nie ma szansy, żebyśmy dotrwali do końca inwestycji, to jest fizycznie niemożliwe - powiedziała.Odpowiedzialny za organizację ruchu w mieście Marcin Charęza w odpowiedzi poinformował, że w czerwcu prawdopodobnie uda się udrożnić przejazd między Zawadzkiego a Wojska Polskiego, wtedy wróci linia 53.- Zależy nam na tym; wykonawca jest o tym poinformowany, dostał zastrzeżenie, że nie może kontynuować prac poza Jarzyńskiego dopóki nam nie otworzy tego odcinka - zaznaczył Marcin Charęza.Za to autobus linii 75 wróci na Zawadzkiego dopiero po zakończeniu inwestycji. Radni ostatecznie nie zajęli stanowiska w sprawie rynku Szafera, co postulował opozycyjny PiS. Wygrał pogląd, że trzeba na temat ewentualnych zwolnień z opłat spojrzeć w perspektywie całego miasta i jego targowisk. Podobnie, argumentowali radni, tracić mogą także inni przedsiębiorcy, nie tylko ci na rynkach.