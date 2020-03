Milion złotych udało się do tej pory uzbierać na leczenie 7-miesięcznego chłopca ze Szczecina. Franek Kępa choruje na rdzeniowy zanim mięśni.

Szansą na jego uratowanie jest terapia genowa w Stanach Zjednoczonych. Może ona zatrzymać rozwój choroby. By się udało potrzeba jednak 10 razy więcej niż uzbierano do tej pory mówi Ada Kępa - mama Franka.- Kiedy przyszła diagnoza, zawalił się nam świat. Jest to bardzo rzadka choroba genetyczna, która powoduje, że człowiekowi zanikają mięśnie. Wszystkie, nie tylko ruchowe, ale także te które są odpowiedzialne za oddech czy jedzenie - mówi mama Franka.Zbiórka trwa na portalu siępomaga.pl . W internecie trwają też licytacje dla Franka. Publiczna grupa na Facebooku nosi nazwę Grupa Licytacyjna Wojownik z SMA. Franek Kępa.