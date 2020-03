Wojsko pomoże pogotowiu walczyć z koronawirusem [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Żołnierze zajmą się dezynfekcję karetek należących do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Chodzi przede wszystkim o ambulanse, które transportują pacjentów z podejrzeniem chińskiego wirusa.



Jak mówi Roman Pałka, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Wojsko jest do tego przystosowane w dużo większej skali, aniżeli my - mówi Pałka.



Pałka dodaje, że pogotowie jest dobrze przygotowane, ale powoli zaczyna brakować niektórych produktów ochronnych.



- Występują pewne problemy z nabyciem odzieży ochronnej, co nie znaczy, że jej nie mamy, ale na pewno kupimy każdą następną ilość. Takie starania czynimy. Na dzień dzisiejszy jest w porządku - mówi Pałka.



Transportem chorych z podejrzeniem koronawirusa zajmują się zespoły komercyjne, które nie wyjeżdżają do innych interwencji.



W województwie zachodniopomorskim jest pięć osób zarażonych koronawirusem.