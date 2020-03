Radny z koronawirusem czuje się gorzej. Chwali opiekę w szpitalu

Po przyjęciu antybiotyków czuję się gorzej - powiedział Radiu Szczecin Dariusz Matecki, który ma koronawirusa. Od poniedziałku szczeciński radny przebywa w szpitalu przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie.

- Dostałem tabletki, które dają osobom z potwierdzonym wirusem. Także antybiotyki, kroplówkę i w środę będę miał badanie płuc, które ma stwierdzić czy są już jakieś uszkodzenia płuc. Potem, w zależności od wyniku tego badania, albo zostanę w szpitalu, albo wrócę na kwarantannę do domu - mówi Matecki.Szczeciński radny chwali lekarzy ze szczecińskiego szpitala przy ul. Arkońskiej za bardzo dobrą opiekę.- Szpital na Arkońskiej jest mega przygotowany na walkę z koronawirusem. Wszyscy lekarze, pielęgniarki, którzy przychodzą do mnie, są chronieni od stóp do głów, odizolowani ode mnie. Są dostęne maseczki, płyny do dezynfekcji. Jeśli ktoś przyjeżdża i chce się przebadać, to po kilku godzinach jest przebadany - zapewnia Dariusz Matecki.Radny Matecki w okresie, kiedy mógł już mieć koronawirusa, wziął udział w komisji Rady Miasta. Wtorkowe obrady szczecińskiej Rady Miasta zostały odwołane. Kilku radnych zostało poddanych kwarantannie.