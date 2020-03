Prezydent Szczecina: chcemy otwarcia przejścia granicznego w Lubieszynie

Wojewoda zachodniopomorski powinien zaapelować o otwarcie przejścia granicznego w Lubieszynie - uważa prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

W regionie otwarte są tylko trzy przejścia - w Krajniku Dolnym, Kołbaskowie i Świnoujście-Garz.Przed polską granicą ustawiały się w środę ogromne kolejki, głównie samochodów ciężarowych. Kierowcy czekali w kilkudziesięciokilometrowy korkach przez wiele godzin.Prezydent Krzystek uważa, że otwarcie kolejnego przejścia w Lubieszynie może poprawić sytuację. - Mały ruch graniczny, niestety wpadł w te rygory, rozporządzenia. Będziemy prosić wojewodę o to, żeby apelował o otwarcie dla ruchu granicznego przejścia w Lubieszynie. Gdyby tamten ruch się pojawił, to wszyscy ci, którzy musza się przemieszczać do pracy mieliby dużo łatwiej i nie byliby narażeni na stanie w tych długich kolejkach - mówi Krzystek.Granice w Polsce zostały zamknięte z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego.