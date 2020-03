Bogusław Liberadzki. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Chwalił rozwiązanie rządu Mateusza Morawieckiego. Gościem "Rozmowy pod Krawatem" był europoseł z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej - profesor Bogusław Liberadzki.

W środę Prezes Rady Ministrów przedstawił założenia rządowego pakietu antykryzysowego przeznaczonego dla przedsiębiorców. To między innymi wsparcie w wypłacie wynagrodzeń pracownikom, odroczenie płatności składek ZUS czy mikropożyczki dla firm.



Zdaniem Bogusława Liberadzkiego to odpowiedni czas na ruch rządu. Teraz trzeba poczekać na owoce - podkreśla europoseł SLD.



- Po pierwsze bardzo dobrze, że powstała ta inicjatywa. Po drugie, że powstała na samym początku, bo jak z resztą informuje nasz rząd, my wciąż jesteśmy na początku całego kryzysu, tej pandemii koronawirusa. Oczywiście dalej będzie weryfikowana, bo już pierwsze komentarza są takie, że jedni uważają, że to za mało, drudzy, że inni dostali za dużo i czują się pominięci. A zatem trzeba poczekać, jak to będzie się sprawdzać w praktyce. Zwłaszcza iż wachlarz podjętych działań jest bardzo szeroki - mówi Liberadzki.



Wartość całego pakietu oszacowano na 212 miliardów złotych.