Ograniczenie kontroli temperatury zmniejszyło korki na granicach

Decyzja o zaprzestaniu dokonywania pomiarów temperatury u kierowców tirów była zbawienna. Tak uważała większość stojących w nocy w ponad trzydziestokilometrowym korku.

Zator ustawił się na niemieckiej Autostradzie A11 przed dojazdem do przejścia granicznego w Kołbaskowie.Zdaniem polskiego kierowcy Macieja Undro, tempo poruszania się tirów nie przekraczało w czwartek dwóch kilometrów na godzinę. Stąd czas dojazdu do Polski niektórych ciężarówek sięgał nawet 17 godzin.Kierowca ze Szczecina przyznał Radiu Szczecin, że zdarzało mu się już stać na terenie Niemiec w podobnym korku.- Kilka lat temu w dużo większym, 45-kilometrowym korku staliśmy, mniej więcej był w okolicach Dortmundu, był tam wypadek śmiertelny. Staliśmy całą noc, bo autostrada była zamknięta, a jak już otworzyli, to już to ruszyło - opowiadał kierowca.Przypomnijmy, że pomiar temperatury odbywa się nadal na przejściach granicznych. Obowiązuje jednak tylko kierowców samochodów osobowych oraz kierowców busów.