PŻM zarabia na pandemii koronawirusa. Dzięki ładunkom zboża

Masowiec "Sopot". Fot. Polsteam

W ciągu ostatnich dni stawki frachtowe dla statków, które przewożą zboża, wzrosły nawet o 40 procent.

Masowce Polskiej Żeglugi Morskiej korzystają z tej sytuacji i transportują je głównie z Ameryki Południowej do Europy i krajów arabskich - mówi Krzysztof Gogol z PŻM.



- To jest naturalna rzecz. Ponieważ w czasach głębokiego kryzysu wiadomo, że ludzie muszą przede wszystkim mieć co jeść. A tutaj dominuje zboże. Korzysta na tym Polska Żegluga Morska, ponieważ mamy statki o nośności od 20 do 40 tysięcy ton. I to są takie typowe jednostki dedykowane przewozom zbóż - mówi Gogol.



Po zimowej przerwie otwarte zostały też Wielkie Jeziora Amerykańskie. To kolejne miejsce skąd statki PŻM będą transportować zboża.



- To jest potężny rynek, na którym Polska Żegluga Morska jest drugim graczem wśród światowych armatorów, jeśli chodzi o liczbę statków. No i oczywiście będziemy z tego korzystać. Będziemy przewozić amerykańskie i kanadyjskie zboże głównie do Europy - mówi Gogol.



Najwięcej na kryzysie związanym z epidemią koronawirusa stracili armatorzy statków wycieczkowych, ale takich Polska nie ma.