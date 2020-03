Drukarki 3D Akademii Sztuki drukują przyłbice dla szpitala. Ale potrzebna jest pomoc

Fot. Akademia Sztuki w Szczecinie

Akademia Sztuki w Szczecinie włącza się w pomoc w walce z koronawirusem. W Centrum Przemysłów Kreatywnych ruszyła produkcja przyłbic dla pracowników Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.

Studenci i laboranci wykorzystują do tego drukarki 3D. Na razie przyłbice drukowane są z materiałów należących do uczelni, zapasy jednak powoli się kończą, dlatego potrzebne jest wsparcie.



Każdy kto chciałby pomóc w tym, by akademia wyprodukowała jak najwięcej przyłbic, może wpłacać darowizny na poniższe konto. W tytule przelewu należy wpisać: Przyłbice dla Szpitala przy Arkońskiej.



Nr konta: 69 1130 1176 0022 2159 8920 0001

Bank Gospodarstwa Krajowego



Właściciel konta bankowego:

Akademia Sztuki w Szczecinie, Pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin