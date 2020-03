KW Andrzeja Dudy złożył dodatkowe 120 tysięcy podpisów poparcia

Komitet wyborczy Andrzeja Dudy złożył w czwartek do Państwowej Komisji Wyborczej dodatkowe ponad 120 tysięcy podpisów poparcia dla ubiegającego się o reelekcję urzędującego prezydenta.

O północy mija termin rejestracji kandydatów w wyborach prezydenckich. W tym celu należy złożyć do PKW 100 tysięcy podpisów poparcia.Komitet Andrzeja Dudy oficjalnie zgłosił jego kandydaturę w ubiegły czwartek, składając ponad 2 miliony podpisów. Pełnomocnik wyborczy komitetu Krzysztof Sobolewski powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że termin na składanie podpisów upływa dziś o północy, dlatego zwolennicy urzędującego prezydenta do tego czasu zbierali podpisy w terenie. W czwartek zostały one przekazane do sztabu. Sobolewski mówi, że musiał złożyć je do PKW, ponieważ zobowiązują go do tego przepisy kodeksu wyborczego. Podkreślił, że nakazują one złożenie wszystkich podpisów poparcia dla danego kandydata. Sztab nie może ich zatrzymać, ponieważ jedynym dysponentem podpisów jest PKW.Pod kandydaturą prezydenta Andrzeja Dudy złożyła podpisy największa liczba osób spośród wszystkich kandydatów - niecałe 2 mln 200 tysięcy. Pod kandydaturą Małgorzaty Kidawy-Błońskie (KO) podpisało się ponad 500 tys. osób. Wymaganą liczbę podpisów złożyły w PKW także komitety Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL), Roberta Biedronia (Lewica), Krzysztofa Bosaka (Konfederacja) i Szymona Hołowni.Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy ważnie oddanych głosów, to konieczna będzie druga tura, którą zaplanowano na 24 maja.