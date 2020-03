Radny Bezpartyjnych powiela nieprawdziwą informację. PiS idzie do prokuratury

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Szczeciński radny Bezpartyjnych Władysław Dzikowski udostępnił na Facebooku informację, jakoby PiS miało wydać dyrektywę, że gdyby doszło do gwałtownego wzrostu zachorowań, do szpitali nie będą przyjmowane zarażone osoby powyżej 55. roku życia.

Skierujemy sprawę do prokuratury, to wyjątkowa groźna dezinformacja - odpowiada szef szczecińskich struktur PiS.



- Ja tylko powieliłem informację - tak tłumaczył się radny Bezpartyjnych Władysław Dzikowski. - Tylko udostępniłem to, co przeczytałem na Facebooku.



- Czy każdy wpis Pan tak bezrefleksyjnie podaje dalej - spytał nasz reporter.



- Nie każdy. Te wpisy, które mnie bulwersują - odpowiedział Dzikowski.



- I nie weryfikuje Pan ich prawdziwości? - pytał dalej reporter.



- Czy Pan ma jakieś upoważnienie, żeby mnie przesłuchiwać? - odparł Dzikowski.



- I nie usunie Pan tego wpisu? - zapytał reporter.



- W jaki sposób mam go usunąć? Przyznałbym się do winy - kontynuował radny.



- Czyli nie wstydzi się Pan swojego zachowania? - dopytywał reporter Radia Szczecin.



- Nie wstydzę się - odpowiedział radny.



- W poniedziałek podejmiemy kroki prawne wobec radnego Władysława Dzikowskiego - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. - Ja bym nawet powiedział, że to nie jest fake. To jest coś bardzo niebezpiecznego. To może spowodować panikę i ludzie się zaczną niepokoić. Stracą zaufanie do lekarzy, do szpitali, do służby zdrowia. To jest bardzo poważna sprawa.



Radny Władysław Dzikowski dostał się do rady miasta z listy Bezpartyjnych Piotra Krzystka. Zadzwoniliśmy do rzecznika prezydenta Szczecina Łukasza Kolasy, który jak nam powiedział, sprawy nie zna i jej nie komentuje.