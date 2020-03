"Błąd" i "skrajnie nieodpowiedzialne działanie". Eksperci krytyczni wobec szczecińskiego radnego

"Pisowska dyrektywa dla szpitali. W razie gwałtownego wzrostu zakażonych ratować tylko chorych do 55 roku życia" - takiego posta udostępnił na swoim Facebooku radny Władysław Dzikowski. Po publikacji fake newsa posłowie PiS zapowiadają zawiadomienie do prokuratury.

- Osoby zaufania publicznego powinny zachowywać szczególną czujność w przetwarzaniu informacji - komentuje socjolog dr Anna Królikowska z Uniwersytetu Szczecińskiego. - Wygląda to na posunięcie z premedytacją, ponieważ nie ma przesłanek, żeby takie twierdzenia głosić. W tej sytuacji, w której się znajdujemy, gdy dużo ludzi rzeczywiście się boi, skutki tego mogą być bardzo złe.- To skrajnie nieodpowiedzialne działanie - dodaje politolog Marcin Palade. - To jest kolejny przykład kompletnego braku odpowiedzialności przez osoby publiczne i tego typu działania powinny być piętnowane i od tego mamy instytucje powołane, żeby się zajęły tego typu nieodpowiedzialnym występkiem.Radny Władysław Dzikowski w rozmowie z Radiem Szczecin twierdzi, że tylko powielił informację i nie zamierza jej usunąć.- To błąd - ocenia profesor Szymon Ossowski, politolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Nie sprawdził informacji, co jest niestety dziś olbrzymim problemem, że ludzie podają niesprawdzone informacje. Ewidentnie widać, że pan radny, przekazując te informacje, popełnił błąd. Podstawową zasadą w sytuacjach kryzysowych, jak popełniliśmy błąd jest pokaż twarz, przyznaj się i przeproś.Władysław Dzikowski dostał się do rady miasta z listy Bezpartyjnych Piotra Krzystka. Zadzwoniliśmy do rzecznika prezydenta Szczecina Łukasza Kolasy, który sprawy nie komentuje.