Politycy o wpisie radnego Bezpartyjnych: "to sianie paniki i dezinformacji"

Oczekujemy zdecydowanej reakcji prezydenta Piotra Krzystka - w ten sposób do publikacji fake newsa, przez radnego Władysława Dzikowskiego, odniósł się radny PiS Witold Dąbrowski.

Radny Dzikowski zamieścił na swoim facebookowym profilu kłamliwe informacje, że zgodnie z dyrektywą PiS do szpitali nie będą przyjmowane osoby powyżej 55. roku życia, gdy wzrośnie liczba zachorowań.Łukasz Tyszler, szczeciński radny Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że tego rodzaju wpisy powodują panikę. - Walczę z paniką na wielu frontach. Uważam, że nie zabije nas wirus, jeżeli cokolwiek będzie działać na niekorzyść i zrobi nam krzywdę, to właśnie panika. Panika spowodowała we Włoszech to, co się dzieje - podsumował Tyszler.Mam nadzieję, że to była pomyłka - komentował wiceprezydent Krzysztof Soska. - Ja mam nadzieję, że mu się po prostu omsknął palec na klawiaturze - dodał Soska.Radny Witold Dąbrowski przypomniał, że radny Władysław Dzikowski jest prominentnym działaczem ugrupowania prezydenta Piotra Krzystka. - Oczekuję stanowczej reakcji, pan wiceprezydent Soska się uchylił od odpowiedzi, w związku z tym mam nadzieję, że w najbliższym czasie pan prezydent się wypowie. Rzeczywiście wzbudzanie paniki jest czymś fatalnym, a trudno przypuszczać, ze taki działacz jak kolega Dzikowski jej nie wzbudza - skomentował Dąbrowski.Poseł Leszek Dobrzyński, szef struktur Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie zapowiedział, że w poniedziałek skieruje do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez radnego Dzikowskiego. Jego zdaniem, publikowanie takich fałszywych informacji może spowodować panikę w okresie epidemii.