Jest nowy wykonawca Węzła Kijewo

Budowę Węzła Kijewo po Energopolu dokończy konsorcjum firm z Katowic.

Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych KBI Jerzy Lorenz i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych K.B.I. Sp. z o.o. Koszt inwestycji to blisko 7,5 miliona złotych. Warto dodać, że nie była to najtańsza oferta złożona w przetargu.Po podpisaniu umowy wiadukt powinien powstać w niecałe 4 miesiące. To jednak dopiero pierwszy z trzech etapów finalizacji prac przy rozgrzebanym od miesięcy Węźle Kijewo, po tym jak z placu budowy zszedł Energopol.