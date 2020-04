Apel z Zachodniopomorskiego w sprawie wyborów

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego w związku z ogłoszoną w Polsce epidemią wystosował apel dotyczący zbliżających się wyborów.

Skierowano go między innymi do prezydenta Andrzeja Dudy, Marszałków Sejmu i Senatu czy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.



- Obserwujemy sytuację w Polsce. Słuchamy tego, co mówi minister zdrowia i jakie apele kieruje do obywateli naszej ojczyzny. Obserwujemy też to, co dzieje się na świecie. Nawet jak dojdziemy za kilka miesięcy do momentu, że nie będzie zachorowań, to nie wydaje mi się, że obostrzenia sanitarne, z którymi mamy do czynienia, mogłyby jeszcze przez jakiś czas być poluzowane. To pokazuje, że w bezpieczny sposób, a może w ogóle nie da się przeprowadzić tych wyborów. Najważniejsza jest troska o życie i zdrowie mieszkańców naszych gmin i o to nam głównie chodzi - podkreślał przewodniczący Konwentu Waldemar Miśko.



Jednym z adresatów listu konwentu jest też premier Mateusz Morawiecki. Wypowiadający się w jego imieniu, rzecznik rządu Piotr Mueller powiedział, że władze chcą zapewnić bezpieczny przebieg wyborów prezydenckich. Dlatego przygotowano projekt ustawy o głosowaniu korespondencyjnym i jest możliwe sprawne przeprowadzenie majowych wyborów w ten sposób.



- Tutaj przede wszystkim chodzi o dostarczenie pakietów wyborczych pod adresy wskazane przez obywateli - powiedział rzecznik rządu. Rejestr wyborców można zaktualizować wcześniej o miejsce, gdzie aktualnie znajduje się osoba, która miałaby głosować. Taki proces zajmuje kilka dni, ale Poczta Polska, inne instytucje są w stanie dostarczyć takie pakiety wyborcze. W związku z tym pod kątem technicznym jest to wykonalne - podkreślił Piotr Muller.



Rzecznik rządu zastrzegł jednak, że to, czy wybory odbędą się 10 maja, będzie zależeć od sytuacji epidemicznej.