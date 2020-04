Świnoujscy policjanci pouczali działkowców

Funkcjonariusze policji w weekend patrolowali okolice Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Świnoujściu.

Wszystkich, którzy chcieli spędzić tam czas - informowali, że jest to zabronione i zawracali do domów. Policja informuje, że z powodu epidemii wyjazd na działkę także jest zakazany, a z domu można wychodzić tylko, kiedy jest to absolutnie konieczne.



Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w specjalnym komunikacie zapewnia, że brak jest podstaw do wprowadzania takich obostrzeń. PZD zapewnia, że wprowadził ograniczenia - na teren ogrodów nie mogą wchodzić osoby trzecie. Zamknięte są również świetlice i place zabaw.