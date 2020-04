Wojewoda ocenia: Polacy są odpowiedzialni

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Polacy podeszli bardzo odpowiedzialnie do testu, jakim jest koronawirus - ocenia wojewoda zachodniopomorski, Tomasz Hinc.

To - zdaniem szefa sztabu kryzysowego - dobry prognostyk przed rozpoczynającymi się Świętami Wielkanocnymi.



Odliczamy ostatnie dni przed wprowadzeniem nowych obostrzeń, jakie ogłosił szef rządu premier Mateusz Morawiecki.



Najważniejsza ze zmian, która będzie obowiązywała od następnego czwartku, to obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Dobrze, że zareagowaliśmy wystarczająco szybko i zdecydowanie - podkreśla wojewoda Hinc.



- Stan w Polsce pokazuje, że środki były nie tylko konieczne i potrzebne, ale też skuteczne. Staramy się zachęcić naszych współobywateli zachęcić, żeby zachowywali się poważnie i odpowiedzialnie. Polacy tak właśnie, do tego testu - w obliczu pandemii - podeszli - ocenił wojewoda.



Pozostałe obostrzenia w związku z pandemią koronawirusa to m.in. wstrzymanie ruchu kolejowego i lotniczego do 26 kwietnia oraz decyzje dotyczące systemu edukacji.



Przesunięte zostały terminy egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego. Konkretne daty rząd ogłosi na trzy tygodnie przed planowanym dotychczas terminem testów.

