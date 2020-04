Sprzęt kosztował 95 tysięcy złotych i został sfinansowany z budżetu państwa. źródło: https://twitter.com/zuw_szczecin/status/1248617191374647304 Sprzęt kosztował 95 tysięcy złotych i został sfinansowany z budżetu państwa. źródło: https://twitter.com/zuw_szczecin/status/1248617191374647304

W czasie świąt pracownicy laboratorium zostaną przeszkoleni, a po świętach sprzęt będzie już pracował. Jednorazowo przebadać można 12 próbek.

Kosztował 95 tysięcy złotych i został sfinansowany z budżetu państwa. Do tej pory diagności z sanepidu wykonywali testy manualnie.



Z kolei w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie działa już sprzęt do testów przekazany przez firmę Oktan Energy. Pozwala on na przebadania 180 próbek na dobę.



Do placówki przy ul. Arkońskiej dotarły też dwie kolejne maszyny do testów. Działać zaczną pod koniec przyszłego tygodnia.



W planach jest zakup kolejnych dwóch urządzeń, co pozwoli zwiększyć moce przerobowe nawet do 1000 próbek na dobę.