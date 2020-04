W swoje stulecie Wieża Bismarcka wróci do gry - zapowiada inwestor [WIDEO,ZDJĘCIA]

W setną rocznicę swego powstania Wieża Bismarcka w Szczecinie ma odzyskać dawny blask.

Zapowiada to inwestor, który zdecydował się kupić szczeciński zabytek. Jak przyznaje Wojciech Kłodziński z firmy Rentumi, na ofertę zakupu wieży trafił przypadkowo, ale od razu zakochał się w tym miejscu.Powstanie tam sala bankietowa, oddany do użytku zostanie też taras widokowy.- Pomyślałem, żeby na dole zrobić salę bankietową: to ładne miejsce, które umożliwia zrobienie wystawy czy - w przyszłości - małego ślubu lub wesela. Myślimy, żeby z przodu jak najszybciej postawić kogoś z kawą czy herbatą, zrobić miejsce na grilla, ławki... - planuje Kłodziński.Na razie trwa wielkie sprzątanie i załatwianie formalności.- "Papierologia" trwa już kilka miesięcy. Ale ja nie chcę czekać przez miesiące; chcę pokazać, że już coś się dzieje. Działamy tam w dwie-trzy osoby. Z uwagi na pandemię wirusa staramy się robić to w mniejszym gronie - dodaje Kłodziński.Wieża ma być udostępniona w sierpniu przyszłego roku.Inwestor nie zdradza za jaką kwotę kupił obiekt i ile wyda na jego remont.Wieża Bismarcka, inaczej: Gocławska znajduje się na Zielonym Wzgórzu na Gocławiu.Do użytku oddana została 10 sierpnia 1921 roku. Ma 25 metrów wysokości. W 2001 roku wieża trafiła w ręce prywatnego inwestora, który po latach zdecydował się na sprzedaż obiektu. Wystawiał go m.in. na niemieckim eBayu.Ponieważ nic się nie działo Miasto próbowało odzyskać nieruchomość - to się jednak nie udało.