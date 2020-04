W środę na Skolwinie neutralizacja miny i bomby lotniczej

Fot. 8. Flotylla Obrony Wybrzeża

Niemiecką minę i brytyjską bombę lotniczą będą neutralizować w środę na Odrze Zachodniej nurkowie minerzy z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Mieszkańcy tzw. strefy czerwonej na szczecińskim Skolwinie będą musieli ją opuścić pomiędzy godziną 8.30 a 11, a znajdujący się w tzw. strefie żółtej muszą pozostać w domach.



Mina zawiera 800 kilogramów ładunku wybuchowego - mówi Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.



- Będzie to w okolicach Odry Zachodniej i Kanału Skolwińskiego, w niedalekiej odległości od Wyspy Żurawiej oraz ujścia rzeki Iny. Pierwszy obiekt jest to niemiecka mina denna typu G wzoru H. Jest to obiekt, który ma w sobie około 800 kilogramów materiału wybuchowego, także dosyć duży. Natomiast drugim będzie brytyjska bomba lotnicza, określana jako 500-funtowa, która zawiera w sobie około 65 kg materiału wybuchowego - informuje rzecznik 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.



Mina będzie neutralizowana, a nie rozbrajana - tłumaczy Grzegorz Lewandowski.



- Żeby rozbroić, należałoby dany obiekt rozebrać i rozbroić go z zapalników czy materiału inicjującego, który inicjuje wybuch. Natomiast oni będą to neutralizować. Odbędzie się ono w miejscu zalegania, metodą deflagracji, czyli spróbują powolnie wypalić materiał wybuchowy tak, żeby nie doprowadzić do detonacji - tłumaczy rzecznik 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.



Prace będą odbywać się na głębokości 12 metrów.