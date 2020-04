Władze Szczecina apelują do rządu w trosce o pracowników i gospodarkę na pograniczu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

O otwarcie granicy dla osób, które pracują po niemieckiej stronie zaapelował do rządu zastępca prezydenta Szczecina Krzysztof Soska.

To w trosce o pracowników i gospodarkę na pograniczu. Wielu mieszkańców Szczecina i regionu pracuje w Niemczech, a przez obostrzenia związane z pandemią koronawirusa nie mogą wjechać na teren Niemiec. Część z nich straciła pracę lub dochody.



- Stąd apel - wyjaśnia prezydent Szczecina Piotr Krzystek. - Prosimy o to, żeby rozważyć możliwość umożliwienia tym, którzy pracują, a mieszkają po drugiej stronie granicy, aby mogli się przemieszczać. Nie podlegaliby wówczas kwarantannie, oczywiście pod warunkiem, że nie mają żadnych objawów związanych z chorobą. Myślę, że to w wielu miejscach usprawniłoby naszą pracę i nasze działanie.



Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania zadeklarowało pełną gotowość do współpracy przy opracowywaniu nowych rozwiązań, które przyczyniłyby się do poprawy sytuacji lokalnych pracowników transgranicznych.

Mówi prezydent Szczecina Piotr Krzystek.