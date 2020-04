Ostatnie takie widoki. Konkurs z Wieżą Bismarcka

Można zrobić zdjęcia szczecińskiego zabytku i utrwalić jego ostatnie momenty przed modernizacją. Taki konkurs organizuje przedsiębiorca, który podjął się ratowania Wieży Bismarcka w Szczecinie.

To okazja, by wykonać wyjątkową sesję zdjęciową i zapisać się na kartach historii. Bo zdjęcia zwycięzcy będą prezentowane jako wizerunek wieży przed remontem.- To wyjątkowy konkurs, bo mamy wyjątkowe czasy - mówi Wojciech Kłodziński z firmy Rentumi. - Otwieram wieżę tylko dla jednej osoby na godzinę. Jedna osoba jest wewnątrz i realizuje własne zdjęcia. Potem wybierzemy najlepsze zdjęcia na naszym fanpejdżu "Ratujemy Wieżę Bismarcka". Jak ktoś ma profesjonalny aparat i chciałby wziąć udział w konkursie, to zapraszamy do kontaktu.Konkurs trwa do końca kwietnia. Następnie w ciągu 14 dni wybór najlepszej fotografii. Wybór ten opierał się będzie o wewnętrzne jury oraz głosowanie na Facebooku.Na razie trwa wielkie sprzątanie wieży i kompletowanie dokumentacji przed remontem.Przedsiębiorca planuje otworzyć wieżę w sierpniu przyszłego roku, na setną rocznicę oddania jej do użytku. Ma tam powstać sala bankietowa i taras widokowy.