Rząd przekaże 26 mln zł na budowę nowej siedziby pogotowia w Szczecinie [ZDJĘCIA]

- Jest decyzja ministra finansów o zapewnieniu dofinansowania do budowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego - powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej podczas konferencji prasowej w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

Projekt o wartości 52 milionów złotych zostanie sfinansowany w połowie ze środków rządowych.Minister dodała, że ostatnim krokiem do realizacji inwestycji jest podpisanie umowy pomiędzy wojewodą a marszałkiem województwa zachodniopomorskiego.- Zakładam, że pan marszałek jest gotów do realizacji przedsięwzięcia i posiada drugie 26 milionów złotych w swoim budżecie na realizację przedmiotowej inwestycji, bo doskonale wiemy jak dzisiaj, w dobie pandemii, potrzebne są tego typu inwestycje, tego typu obiekty - powiedziała Jarosińska-Jedynak.Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc dodał, że poprzednia koalicja rządowa P0-PSL przez 10 lat nie potrafiła zapewnić środków na budowę Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.- Mimo tego, że był ze Szczecina minister zdrowia, wcześniej był pracownikiem wojewódzkiej stacji, a jednak ówczesny rząd tego wsparcia nie udzielał. Samorząd województwa, który jest właścicielem tego przedsiębiorstwa, dlaczego tej decyzji o budowie nie podjął wówczas, kiedy grunt został przekazany z miasta Szczecin? - mówił Tomasz Hinc.Wojewoda Tomasz Hinc wyraził nadzieję, że marszałek Olgierd Geblewicz przekaże na inwestycje środki finansowe, by pogotowie nie musiało zaciągać kredytu pod zastaw majątku.