Wojewoda apeluje do marszałka o finansowe wsparcie budowy stacji pogotowia

Apeluję do marszałka Geblewicza, aby do tej inwestycji wniósł środki finansowe z samorządu wojewódzkiego - mówił podczas konferencji prasowej wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

Wojewoda poinformował, że Ministerstwo Finansów przekazało 26 milionów złotych na budowę Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. To połowa kwoty, jaka potrzebna jest na budowę nowej stacji pogotowia.- Stacja ma swojego konkretnego właściciela, to jest samorząd województwa zachodniopomorskiego. Chciałbym z tego miejsca też zaapelować do samorządu województwa, żeby wniósł do tej inwestycji środki finansowe. Nie zastaw majątku pogotowia, tylko środki finansowe, które pozwolą szybko zrealizować tę inwestycję - mówił Tomasz Hinc.Szef "Solidarności" na Pomorzu Zachodnim Mieczysław Jurek dodał, że oczekuje, by marszałek Olgierd Geblewicz dopilnował, aby w budżecie województwa znalazł się zapis o sfinansowaniu budowy stacji pogotowia, na którą nie znalazł pieniędzy od dekady.- Pan marszałek buduje swoją siedzibę Urzędu Marszałkowskiego na byłych terenach stacji pogotowia ratunkowego. Wziął teren warty około 10 milionów złotych. Natomiast na pierwszy etap przeznaczył 8 mln zł. A więc co to znaczy? Że na tej operacji zarobił, zamiast dołożyć - mówił Jurek.Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc dodał, że poprzednia koalicja rządowa PO-PSL przez dekadę nie potrafiła zapewnić środków na budowę Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Zrobił to dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości.