Ruszył remont na ul. Wyszyńskiego. Sprawdź jak jechać

Rozpoczęły się zapowiadane prace drogowe na dole ulicy Wyszyńskiego w Szczecinie. Główny objazd między lewym a prawym brzegiem Odry prowadzi teraz w obu kierunkach Trasą Zamkową.

Nie jeżdżą też tramwaje. "Dwójki" zostały zawieszone, "siódemki" kursują między Krzekowem a Potulicką, natomiast ósemki między Gumieńcami a Dworcem Niebuszewo.Autobusy zastępcze wożą pasażerów między Bramą Portową a pętlą Turkusowa. Można jednak jeszcze inaczej - mówi Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.- Warto korzystać z komunikacji kolejowej - przypominam - bilety okresowe w granicach administracyjnych gminy miasto Szczecin są honorowane w pociągach, więc myślę, że to będzie wspaniała alternatywa na czas budowy - dodaje Pieczyńska.Jak długo potrwają prace? - Pierwszy etap będzie trwał do połowy mniej więcej sierpnia, w drugiej połowie sierpnia wprowadzimy kolejne utrudnienia na drugiej relacji, czyli w kierunku Dworca Głównego. Te etapy potrwają mniej więcej do początku listopada - tłumaczy Krzysztof Mazurak z Tramwajów Szczecińskich. Trzeba się więc uzbroić w cierpliwość.