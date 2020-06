Jak zachowają się elektoraty Hołowni i Bosaka? Politolog odpowiada

W interesie Szymona Hołowni nie jest wspieranie Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów - uważa prof. Maciej Drzonek, politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Według wyników sondażowych exit poll, Szymon Hołownia uzyskał poparcie 13,3 procent.- Z Szymonem Hołownią, moim zdaniem najbardziej interesujące jest to, że on już zapowiedział, że chce budować nowy ruch polityczny. Powiedziałbym, że bliżej mu do elektoratu Koalicji Obywatelskiej, w interesie Szymona Hołowni nie jest jakiekolwiek wspieranie Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów, bo to ograniczy pozycję polityczną ruchu politycznego, który chce budować - powiedział prof. Maciej Drzonek.Zdaniem politologa, na największy przepływ elektoratu Andrzej Duda może liczyć od stronników Krzysztofa Bosaka.- Aczkolwiek zwolennicy Konfederacji znani są także z krytycznego stosunku do Prawa i Sprawiedliwości. Jakaś część elektoratu Krzysztofa Bosaka może pozostać w domu - uważa prof. Drzonek.Jak dodaje politolog, Andrzej Duda nie może liczyć na zbyt wielki przepływ elektoratu Władysława Kosiniaka-Kamysza i Roberta Biedronia, którzy w tych wyborach ponieśli dramatyczne porażki.