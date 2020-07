Dom Samotnej Matki w Koszalinie znów działa

Po długiej przerwie Dom Samotnej Matki w Koszalinie znów pomaga kobietom w potrzebie. W przyszłym tygodniu zostanie też otwarte okno życia. Ponad półtoraroczna przerwa w działalności Domu spowodowana była gruntownym remontem, zniszczeniem przez wandali oraz epidemią.

Z powodu COVID-19 w Domu Samotnej Matki w Koszalinie obowiązuje specjalny regulamin.- Jeśli zwróci się do nas ośrodek pomocy społecznej, by umieścić osobę w naszym domu, to zwrócimy się do tej instytucji o przeprowadzenie kwarantanny, testu na obecność koronawirusa. Jeśli ta osoba zgłosi się do nas, to będziemy sie starali się zapewnić kwarantannę zakończoną testem po to, by stworzyć jak najbezpieczniejsze warunki w domu - powiedział ksiądz Tomasz Roda, dyrektor Caritas diecezji koszalińskiej.Placówka przeszła gruntowny remont. Dom może teraz przyjąć więcej kobiet z dziećmi.- Każdy pokój ma swoją łazienkę, wcześniej była jedna na korytarzu. Stworzyliśmy wspaniałą jadalnię; miejsce spotkań dla tych kobiet. Stworzyliśmy też salę aktywizacji społeczno-zawodowej. Będą mogły nauczyć się form zawodu, przejść proces terapeutyczno-psychologiczny. Jest bawialnia dla dzieci, możemy jak najlepiej pełnić misję - dodał.Po gruntownym remoncie Dom Samotnej Matki w Koszalinie miał być oddany do użytku w grudniu minionego roku, ale termin został przesunięty z powodu dużych zniszczeń.Ktoś zdemolował pomieszczenia i zalał wodą wszystkie piętra. Kolejne otwarcie placówki - już po remoncie - uniemożliwiła epidemia. Policja nie ustaliła sprawców zniszczeń i umorzyła postępowanie.