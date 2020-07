Premier i wiceminister środowiska zachęcają do korzystania z bonu turystycznego

Do spędzania urlopu w Polsce i korzystania z bonu turystycznego zachęcał w Szczecinku premier Mateusz Morawiecki. Goszcząc na ziemi szczecineckiej szef rządu zachwalał walory turystyczne regionu.

- Chcemy zachęcić wszystkich Polaków i wielu naszych przyjaciół z otaczających nas krajów, żeby przyjeżdżali do Polski w celach turystycznych - mówił premier Mateusz Morawiecki.Szef rządu podkreślał, że tylko w powiecie szczecinieckim jest 108 jezior o wysokiej klasie czystości wody, wiele lasów oraz 600 kilometrów ścieżek rowerowych.Jak podkreślał premier, planowanie wypoczynku w Polsce ma ogromne znaczenie dla wsparcia branży turystycznej, która mocno ucierpiała przez pandemię koronawirusa. Istotnym elementem tego wsparcia jest też bon turystyczny - podkreślał w Szczecinku szef rządu.Premierowi towarzyszyła w Szczecinku wiceminister środowiska i posłanka Prawa i Sprawiedliwości ziemi szczecineckiej, Małgorzata Golińska.Jak podkreślała - walory turystyczne to atut regionu i bon turystyczny z pewnością pomoże także przedsiębiorcom ze Szczecinka i okolic. Jak dodała Małgorzata Golińska - trzeba też pamiętać o innych formach wsparcia, które płynie do regionu, m.in. przez realizowane inwestycje. To na przykład droga S11, którą posłanka określiła "drogą życia" regionu.Jak mówiła, dzięki bezpiecznym drogom turyści bezpiecznie dojeżdżają do Szczecinka. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Golińska podziękowała również rządowi za to, że nie zapomniał o lokalnych rolnikach, którym wypłacono suszowe.W niedzielę premier Mateusz Morawiecki odwiedził też Chojnice i Czarne. Ze Szczecinka pojechał do Koszalina.