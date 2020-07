Pierwsza w regionie "Konstytucja rodziny" podpisana

Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Pierwszą w naszym regionie "Konstytucję rodziny" podpisano we wtorek uroczyście w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej. To dokument, który określa działanie firmy rodzinnej w przyszłości.

- Konstytucja rodziny reguluje też sukcesję - mówi Teresa Kuliberda-Wojtas z Sekcji do spraw Sukcesji przy Izbie.



- Żeby firma przetrwała w kolejnym pokoleniu. Tylko 30 proc. jest w stanie przetrwać w kolejnym pokoleniu, w trzecim pokoleniu tylko 6 proc., czyli przede wszystkim zapewnia firmie długowieczność i zgodę w rodzinie. To są najważniejsze cele, planowanej sukcesji - tłumaczy Kuliberda-Wojtas.



Pierwszą w regionie "Konstytucję rodziny" podpisali we wtorek członkowie rodziny przedsiębiorcy Adama Stadnika, reguluje ona m.in. podział zysków, a także sposób zatrudniania członków rodziny w firmie.



- Beneficjenci będą mogli z tego majątku korzystać w ograniczony sposób, bo własność będzie przekazana do fundacji. Naszą wolą jest, aby co najmniej 40 proc. zysków z corocznej działalności było przeznaczane na rozwój, natomiast do podziału pozostaje pozostała część - tłumaczy Stadnik.



Przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie od kilku lat działa sekcja do spraw sukcesji w firmach. Jej zadaniem jest zwracania uwagi przedsiębiorców na sprawy sukcesji i zabieganie o to, aby polskie firmy były wielopokoleniowe.